Гурт AC/DC вперше вийде на сцену після семирічної перерви

Про це повідомляє 9News.

Було оголошено, що гурт виступить на триденному каліфорнійському фестивалі Power Trip у жовтні разом з іншими легендарними групами, такими як Metallica, Guns N' Roses і Tool.

Згідно з повідомленням, до гітариста-засновника Ангуса Янга, його племінника та ритм-гітариста Стіві Янга, басиста Кліффа Вільямса та барабанщика Філа Радда приєднається вокаліст Браян Джонсон, який був змушений відмовитися від туру 2016 року через проблеми зі слухом.

Довідка. Гурт AC/DC був заснований у Сіднеї в грудні 1973 року братами Малькольмом та Ангусом Янгами, це найуспішніший і найвідоміший рок-гурт з Австралії. Загальна кількість проданих альбомів перевищує 250 мільйонів копій, найуспішніший альбом Back in Black був проданий у кількості більш ніж 21 млн у США і більш ніж 42 млн за їх межами.

2014 року Малкольм пішов з колективу через діагностовану деменцію, а 2017-го помер.