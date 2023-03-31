Гурт AC/DC вперше вийде на сцену після семирічної перерви
Австралійський рок-гурт AC/DC цього року вперше з 2016-го вийде на сцену наживо
Про це повідомляє 9News.
Було оголошено, що гурт виступить на триденному каліфорнійському фестивалі Power Trip у жовтні разом з іншими легендарними групами, такими як Metallica, Guns N' Roses і Tool.
Згідно з повідомленням, до гітариста-засновника Ангуса Янга, його племінника та ритм-гітариста Стіві Янга, басиста Кліффа Вільямса та барабанщика Філа Радда приєднається вокаліст Браян Джонсон, який був змушений відмовитися від туру 2016 року через проблеми зі слухом.
Довідка. Гурт AC/DC був заснований у Сіднеї в грудні 1973 року братами Малькольмом та Ангусом Янгами, це найуспішніший і найвідоміший рок-гурт з Австралії. Загальна кількість проданих альбомів перевищує 250 мільйонів копій, найуспішніший альбом Back in Black був проданий у кількості більш ніж 21 млн у США і більш ніж 42 млн за їх межами.
2014 року Малкольм пішов з колективу через діагностовану деменцію, а 2017-го помер.
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