Відео виклав український музикант Іван Марунич у facebook.

Coldplay підтримали Україну під час концерту, який відбувся 8 липня у Варшаві. Разом з солістом британського гурту Крісом Мартіном "Обійми" заспівав вуличний музикант з України Ромаріо Пунч, якого він зустрів перед концертом на березі Вісли та запросив виступити разом.

"Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" "Океану Ельзи" разом з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо",- написав Марунич.

7 квітня британський рок-гурт Pink Floyd вперше за 28 років презентував нову пісню Hey Hey Rise Up на підтримку народу України, цікавинкою пісні є те, що її співає лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

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