Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Культура Гурт Green Grey заявив, що ОПУ запросив їх виступити на Дні Незалежності, а потім "передумав" нібито через російськомовність пісень

Гурт Green Grey заявив, що ОПУ запросив їх виступити на Дні Незалежності, а потім "передумав" нібито через російськомовність пісень

27 липня, 2021 вiвторок
14:25
Культура Green Grey

Український гурт Green Grey заявив про те, що їх відсторонили від участі в концерті до Дня Незалежності через російськомовні пісні

Гурт оприлюднив заяву у Facebook.

"Наприкінці травня ми отримали пропозицію від Офісу президента, взяти участь у великому, святковому концерті на НСК "Олімпійський", присвяченому 30-й річниці Дня Незалежності з піснею ′′Под дождем", - написали музиканти.

Вони додали, що тема концерту: "30 легендарних гуртів з легендарними піснями". Згодом почалась підготовка.

"І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні. Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв’язку з "полiтичною доцiльністю“ нас намагаються стерти з історії України", - заявив гурт.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

українська музика
концерт
Green Grey
День Незалежності
Офіс президента України
Читайте також:
Майя Санду
26 липня, 2021 понедiлок
"Настав час справжньої революції": Санду виступила перед парламентом, в якому її партія здобула монобільшість
24 липня, 2021 субота
Кива обіцяє масові заворушення на чолі з Медведчуком
Княжицький
26 липня, 2021 понедiлок
Зеленський дав команду переслідувати Жеваго з метою забрати телеканал Еспресо, - Княжицький
Київ
+31
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.81
    Купівля 26.81
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.57
    Продаж 31.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
27 липня
16:05
СБУ проводить слідчі дії на найбільшому сміттєзвалищі Києва
15:57
Центренерго за півроку збільшив збиток на 20% - до понад 591 млн грн
15:53
Михайло Романчук
Український плавець Романчук встановив олімпійський рекорд на Іграх у Токіо
15:52
У Запоріжжі на Хортиці сталася пожежа
У Запоріжжі на Хортиці сталася пожежа: підозрюють підпал
15:49
Альгірдас Палецкіс
У Литві за шпигунство на РФ до 6 років засудили ексдепутата Сейму
15:48
Сергій Гармаш
Кремль може вдатись до ескалації конфлікту на Сході України напередодні виборів до Державної Думи РФ, - Гармаш
15:18
ДБР ліквідувало на Київській митниці канал контрабанди товарів на мільйони гривень
15:16
Три мечі
Навчання "Три мечі" – сигнал, що наші партнери готові надавати допомогу у боротьбі з агресором, – генерал-лейтенант Євген Мойсюк
15:02
Вибух на хімзаводі в Леверкузені
Вибух на хімзаводі в Леверкузені: одна людина загинула, 4 зникли безвісти
14:59
Гюндуз Мамедов
Заступник Венедіктової Мамедов написав заяву про відставку
14:54
Андрій Новак
Облікова ставка, курсова стабільність, надійність банківської системи: економіст звинуватив керівництво НБУ в невиконанні головних функцій регулятора
14:43
вакцинація
В Україні зафіксували менше 1% серйозних побічних ефектів після COVID-вакцинації, - МОЗ
14:35
гроза
У столиці очікуються грози та шквали: Укргідрометцендр попереджає про I рівень небезпечності
14:26
Японія
Японія не скасує Олімпіаду попри рекордну захворюваність на COVID-19 у Токіо, - прем'єр-міністр Суга
14:13
газ
Газпром відмовився бронювати додаткову переривчасту транзитну потужність України на серпень
14:02
вакцина Pfizer
У ЄС вакцинували 70% дорослого населення, - Єврокомісія
13:55
Розпочався другий етап зламу "Дії" за винагороду: на першому вразливостей не знайшли
13:55
75% громадян вважають наступницею Київської Русі Україну, - дослідження
13:41
ОПЗЖ
ОПЗЖ опустилась на четверте місце в рейтингу партій на виборах в Раду, - опитування
13:40
пожежа
На Рівненщині від удару блискавки загорілася школа
13:36
Керівництво АРМА викрили у розкраданні майже $400 тис.
13:28
Іран: в ході протестів через посуху загинуло 5 людей
13:25
справа Шеремета
Розгляд справи Шеремета продовжено - суд ухвалив вивчити докази обвинувачення
13:17
Інфографіка
Зеленський
За Зеленського на виборах проголосували б 27% українців, - опитування
13:09
Дар’я Білодід
Зараз вже розумію, що ця медаль дуже важлива для мене, - бронзова медалістка Токіо Білодід
13:08
Наживо
Цибулько Руденко
Куди зник Зеленський? Володимир Цибулько у стрімі з Сергієм Руденком
13:00
Держборг України у червні зріс на $1 млрд
12:55
На Харківщині затримали російського кримінальника зі списку РНБО, який зі спільником пробирався до України поза пунктом пропуску
12:51
Букерівська премія
Букерівська премія оголосила лонг-лист цьогорічних претендентів
12:49
Євген Селезньов
Клуб УПЛ оголосив про трансфер скандального футболіста Селезньова
12:45
пенсія
Мінсоцполітики пропонує розширити програму пенсійних доплат на українців 70-75 років
12:44
Tesla
Tesla вперше отримала понад $1 млрд чистого прибутку
12:38
річниця Скнилівської трагедії
Найбільша катастрофа в історії авіашоу: у Львові згадали загиблих у Скнилівській трагедії
12:37
Угорці вийшли на протест
Угорці вийшли на протест після новин про шпигунство уряду Орбана за бізнесом та журналістами
12:28
Україна та Білорусь
Україна та Білорусь майже закінчили демаркацію кордону
12:28
вибух на хімзаводі Bayer
У Німеччині прогримів вибух на хімзаводі Bayer: влада просить місцевих зачинити вікна
12:21
Рафаель Варан
"Манчестер Юнайтед" домовився про трансфер найдорожчого футболіста "Реалу"
12:03
У Польщі помер другий українець, постраждалий в суботній ДТП під Лодзем
11:58
ЮНЕСКО визнала заповідники Грузії світовою спадщиною
11:40
На Львівщині дві дитини потрапили до лікарні через укус змії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV