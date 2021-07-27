Гурт Green Grey заявив, що ОПУ запросив їх виступити на Дні Незалежності, а потім "передумав" нібито через російськомовність пісень
Український гурт Green Grey заявив про те, що їх відсторонили від участі в концерті до Дня Незалежності через російськомовні пісні
Гурт оприлюднив заяву у Facebook.
"Наприкінці травня ми отримали пропозицію від Офісу президента, взяти участь у великому, святковому концерті на НСК "Олімпійський", присвяченому 30-й річниці Дня Незалежності з піснею ′′Под дождем", - написали музиканти.
Вони додали, що тема концерту: "30 легендарних гуртів з легендарними піснями". Згодом почалась підготовка.
"І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з україномовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! За 30 років незалежності ми стали однією з найтитулованіших груп в Україні. Всі наші досягнення були під прапором України і ми завжди пишалися цим! Тепер, у зв’язку з "полiтичною доцiльністю“ нас намагаються стерти з історії України", - заявив гурт.
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