Гурт Guns N' Roses розпочав світове турне з пісні на підтримку України
Американський хард-рок-гурт Guns N' Roses розпочав світове турне з пісні на підтримку України - музиканти виконали трек "Сivil war", а під час виступу на фоні показали відео руйнувань нашої держави
Про це пише Українська громада ОАЕ.
Турне розпочалося вночі, 3 червня, в Абу-Дабі.
"Вночі в Абу-Дабі легендарні Guns N' Roses розпочали свій світовий тур солдаутом і з піснею, присвяченою народу України. Дякуємо за підтримку, легенди!", - йдеться у пості.
Сама пісня "Civil War" була випущена 1990 року - під час її виконання на великому екрані позаду гурту були показані наслідки повномасштабного вторгнення РФ, а також прапор нашої держави з підписом "для людей України".
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