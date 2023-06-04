Гурт Guns N' Roses розпочав світове турне з пісні на підтримку України

Про це пише Українська громада ОАЕ.

Турне розпочалося вночі, 3 червня, в Абу-Дабі.

"Вночі в Абу-Дабі легендарні Guns N' Roses розпочали свій світовий тур солдаутом і з піснею, присвяченою народу України. Дякуємо за підтримку, легенди!", - йдеться у пості.

Сама пісня "Civil War" була випущена 1990 року - під час її виконання на великому екрані позаду гурту були показані наслідки повномасштабного вторгнення РФ, а також прапор нашої держави з підписом "для людей України".