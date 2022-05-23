Гурт KOZAK SYSTEM випустив пісню про захисників Маріуполя

Кліп гурт виклав на Youtube.

"Захисникам Маріуполя. "Азов - Сталь". Це не пісня - це крик душі, який буде лунати доти, доки хлопці не повернуться живими додому, - написав фронтмент гурту Іван Леньо у Facebook.

Автором пісні став трубач гурту Сергій Соловій, який написав її буквально за півгодини. Пісня була записана за годину до зйомок відео у місті Шаргород Вінницької області.