Гурт KOZAK SYSTEM випустив пісню про захисників Маріуполя
Гурт KOZAK SYSTEM презентували пісню та відео, присвячені захисникам Маріуполя під назвою "АЗОВ-СТАЛЬ"
Кліп гурт виклав на Youtube.
"Захисникам Маріуполя. "Азов - Сталь". Це не пісня - це крик душі, який буде лунати доти, доки хлопці не повернуться живими додому, - написав фронтмент гурту Іван Леньо у Facebook.
Автором пісні став трубач гурту Сергій Соловій, який написав її буквально за півгодини. Пісня була записана за годину до зйомок відео у місті Шаргород Вінницької області.
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