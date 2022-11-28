Гурт Metallica випустив сингл Lux Æterna й анонсував новий альбом 72 Seasons

Новий сингл вийшов на офіційному ютуб-каналі Metallica.

Альбом 72 Seasons спродюсували Грег Фідельман, Джеймс Хетфілд і Ларс Ульріх, його вихід запланували на 14 квітня 2023 року. Того самого місяця гурт розпочне тур Європою, а згодом дасть низку концертів у Північній Америці. На 2024 рік заплановано додаткові поїздки в Європу й Америку.

Альбом тривалістю 77 хвилин міститиме 12 треків. Хетфілд описав концепцію назви альбому як відображення перших 18 років (або 72 "сезонів") життя людини.

"72 сезони. Перші 18 років нашого життя, які формують наше справжнє чи фальшиве "я", – цитує фронтмена Metallica видання Revolver. – Концепція про те, що наші батьки сказали нам, "хто ми є". ​​Можлива розбіжність з тим, якими ми є особистостями. Я вважаю, що найцікавішою частиною цього є продовження вивчення цих основних переконань і того, як вони впливають на наше сприйняття сучасного світу. Значна частина нашого дорослого досвіду є відтворенням або реакцією на цей досвід дитинства. В’язні дитинства або звільнення від тих пут, які ми несемо".

Альбом 72 Seasons стане першим після тривалої перерви. Попередній альбом, Hardwired... to Self-Destruct, гурт випустив 2016 року.

У квітні цього року легендарна рок-група Metallica пожертвувала для допомоги українцям пів мільйона доларів. Упродовж двох місяців гурт зібрав для українців ще мільйон доларів.

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