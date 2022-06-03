Рок-гурт Metallica зібрав $1 млн: кошти підуть на допомогу українцям, що постраждали від війни
Двомісячна кампанія фонду Metallica зі збору коштів для гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям завершилася, досягнувши мети – $1 млн
Про це йдеться на фейсбук-сторінці гурту.
"Ми дуже раді поділитися тим, що... кампанія All Within My Hands Foundation "Months Of Giving 2022" досягла своєї мети в 1 000 000 доларів! 4 квітня ми розпочали двомісячну кампанію зі збору коштів для World Central Kitchen (компанія, що займається організацією харчування постраждалим від стихійного лиха - ІФ) та їх ініціативи Chefs For Ukraine і не змогли б цього зробити без усіх вас", - повідомляється на сторінці рок-легенди
Як повідомляється на сайті World Central Kitchen, організація почала підтримувати внутрішньо переміщених осіб в Україні та осіб, які залишили межі країни, роздаючи їм безоплатні обіди та продуктові набори, вже понад три місяці тому:
"WCK надала більше ніж 31 мільйон обідів у понад 230 містах завдяки 4 300 співробітникам, які… невпинно трудяться, щоб нагодувати нужденних сусідів, навіть коли самі піддаються атакам. Їх логістична мережа доставки охоплює фургони, вантажівки, потяги та склади у всій країні, доставляючи більше ніж 4 тис. тонн продовольства сім'ям, іноді в районах, повністю відрізаних через бойові дії та близькість до російського кордону".
- Нагадаємо, 6 квітня повідомлялось, що група пожертвувала для допомоги українцям пів мільйона доларів.
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