Рок-гурт Metallica зібрав $1 млн: кошти підуть на допомогу українцям, що постраждали від війни

Про це йдеться на фейсбук-сторінці гурту.

"Ми дуже раді поділитися тим, що... кампанія All Within My Hands Foundation "Months Of Giving 2022" досягла своєї мети в 1 000 000 доларів! 4 квітня ми розпочали двомісячну кампанію зі збору коштів для World Central Kitchen (компанія, що займається організацією харчування постраждалим від стихійного лиха - ІФ) та їх ініціативи Chefs For Ukraine і не змогли б цього зробити без усіх вас", - повідомляється на сторінці рок-легенди

Як повідомляється на сайті World Central Kitchen, організація почала підтримувати внутрішньо переміщених осіб в Україні та осіб, які залишили межі країни, роздаючи їм безоплатні обіди та продуктові набори, вже понад три місяці тому:

"WCK надала більше ніж 31 мільйон обідів у понад 230 містах завдяки 4 300 співробітникам, які… невпинно трудяться, щоб нагодувати нужденних сусідів, навіть коли самі піддаються атакам. Їх логістична мережа доставки охоплює фургони, вантажівки, потяги та склади у всій країні, доставляючи більше ніж 4 тис. тонн продовольства сім'ям, іноді в районах, повністю відрізаних через бойові дії та близькість до російського кордону".

Нагадаємо, 6 квітня повідомлялось, що група пожертвувала для допомоги українцям пів мільйона доларів.

