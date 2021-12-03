Гурт ТНМК випустив альбом під назвою "ВАТРА red"
3 грудня український гурт "Танок на Майдані Конго" презентував альбом "ВАТРА red"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
До альбому увійшло 20 треків: 10 пісень та 10 інтермедій (скітів).
Музиканти кажуть, що альбом – це звіт про локдаун, бо пісні писали в чаті, перебуваючи в різних місцях.
"В цьому альбомі ми повертаємось до концепції з безперервним звучанням за допомогою скітів – міжпісенних інтермедій, для яких ми вигадуємо спеціальні скетчі або десь запозичуємо. Деякі пісні чекали на запис кілька років, деякі було написано під час локдауну", – йдеться в описі.
У альбому буде дві частини - Red та Black.
Альбом містить п’ять спільних пісень, зокрема одна із гуртом "Жадан і Собаки".
Послухати альбом можна тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.64Продаж 31.07
- Актуальне
- Важливе