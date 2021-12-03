Гурт ТНМК випустив альбом під назвою "ВАТРА red"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

До альбому увійшло 20 треків: 10 пісень та 10 інтермедій (скітів).

Музиканти кажуть, що альбом – це звіт про локдаун, бо пісні писали в чаті, перебуваючи в різних місцях.

"В цьому альбомі ми повертаємось до концепції з безперервним звучанням за допомогою скітів – міжпісенних інтермедій, для яких ми вигадуємо спеціальні скетчі або десь запозичуємо. Деякі пісні чекали на запис кілька років, деякі було написано під час локдауну", – йдеться в описі.

У альбому буде дві частини - Red та Black.

Альбом містить п’ять спільних пісень, зокрема одна із гуртом "Жадан і Собаки".



Послухати альбом можна тут.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



