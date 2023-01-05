Гутерреш вітав би будь-яке припинення вогню в Україні, але тимчасове перемир'я не замінить справедливого миру, - речник ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у відповідь на заяву президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню на Різдво заявив, що тимчасове перемир'я не справедливого миру
Про це повідомляє The Guardian.
Гутерреш вітав би будь-яке припинення вогню в Україні на час Різдва 6-7 січня. Проте він наголосив, що "будь-яке тимчасове перемир'я не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН і міжнародного права".
- У вересні 2022 року Кирило закликав мобілізованих у Росії йти на війну проти України й не боятись померти. "Христос воскрес – і ви воскреснете", – казав він.
- Очільник Кремля Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу на Різдво 6-7 січня припинити вогонь на лінії фронту в Україні. На ці заяви відреагували радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк і секретар РНБО Олексій Данілов.
- У США, Німеччині та Європейській Раді відреагували на заяви РФ про припинення вогню на Різдво. На їхню думку, президент Росії Володимир Путін просто хоче перерви.
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