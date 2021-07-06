Гвардіола поскаржився, що у "Ман Сіті" немає грошей на нового нападника

Про це повідомляє Goal.com.



Хосеп Гвардіола заявив, що у клубу немає грошей на покупку нападника цього літа.



"З нинішніми цінами ми не купуватимемо нападника. Це неможливо, ми не можемо дозволити собі такі витрати. Це нереально. Всі клуби зазнають фінансових проблем, ми - не виняток. У "Ман Сіті" є Габріел Жезус, Ферран Торрес, які прекрасно діяли на цій позиції. У нас в академії є молоді гравці. Багато разів ми грали з хибною дев'яткою", - розповів Хосеп Гвардіола.



Цього літа "Манчестер Сіті" на правах вільного агента покинув нападник Серхіо Агуеро.

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