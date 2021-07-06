Гвардіола поскаржився, що у "Ман Сіті" немає грошей на нового нападника
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що в англійського топ-клубу немає коштів, щоб підсилити лінію атаки
Про це повідомляє Goal.com.
Хосеп Гвардіола заявив, що у клубу немає грошей на покупку нападника цього літа.
"З нинішніми цінами ми не купуватимемо нападника. Це неможливо, ми не можемо дозволити собі такі витрати. Це нереально. Всі клуби зазнають фінансових проблем, ми - не виняток. У "Ман Сіті" є Габріел Жезус, Ферран Торрес, які прекрасно діяли на цій позиції. У нас в академії є молоді гравці. Багато разів ми грали з хибною дев'яткою", - розповів Хосеп Гвардіола.
Цього літа "Манчестер Сіті" на правах вільного агента покинув нападник Серхіо Агуеро.
- У суботу, 29 травня у Порту, "Челсі" переміг "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів.
- 18 червня стало відомо, що "Манчестер Сіті" розраховує на українського футболіста Зінченка.
- 5 липня міланський "Інтер" зацікавився захисником "Манчестер Сіті" Бенжаміном Менді
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе