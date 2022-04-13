Гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині
Схрон з боєприпасами, які залишили по собі російські окупанти, виявили у селі Королівці на Київщині
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Телеграм.
"Триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема цієї доби під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами", – йдеться у повідомленні.
Мова йде про близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.
У МВС пояснили, що посилені заходи безпеки та комендантська година дозволяють убезпечити населені пункти та захистити громадян від таких небезпек.
- Нагадаємо, ДСНС за добу 12 квітня знешкодила майже 3,5 тис. вибухонебезпечних предметів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе