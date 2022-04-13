Гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Телеграм.



"Триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп. Зокрема цієї доби під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами", – йдеться у повідомленні.



Мова йде про близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.



У МВС пояснили, що посилені заходи безпеки та комендантська година дозволяють убезпечити населені пункти та захистити громадян від таких небезпек.

Нагадаємо, ДСНС за добу 12 квітня знешкодила майже 3,5 тис. вибухонебезпечних предметів.