ДСНС за добу знешкодила майже 3,5 тис. вибухонебезпечних предметів

Про це ДСНС повідомила у Телеграм з посиланням на оперативні дані.



"Протягом доби піротехнічними підрозділи ДСНС залучалися 191 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 3 тис. 480 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 авіаційні бомби, обстежено територію площею 519,3 га", – йдеться у повідомленні.



Найбільший обсяг роботи піротехніків був у Харківській області – 2 тис. 440 раз, на Миколаївщині – 1080, Донеччині – 287, Київщині - 646, Сумщині – 240.



"Всього від початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено понад 58 тис. вибухонебезпечних предмети та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 928 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 7 тис. 768 га", – вказала ДСНС.



Рятувальники нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу слід одразу звернутися за номером телефону 101.

Нагадаємо, піротехніки ДСНС продовжують розміновувати Сумську область.

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