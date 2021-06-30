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Гватемала вимагає в Росії повернути $80 млн за зрив поставок 8 млн доз "Спутник V"

30 червня, 2021 середа
10:33

На тлі піку захворюваності на коронавірус в Латинській Америці уряд Гватемали вимагає РФ повернути гроші за вакцину: країна отримала лише 150 тис. доз із 8 млн

Про це розповідає Reuters.

29 червня міністр охорони здоров’я Гватемали Амелія Флорес оголосила, що уряд країни вимагає від Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який займається маркетингом вакцини за кордоном, у 20-денний термін доставити вакцину для завершення вакцинації тих, хто вже був щеплений першою дозою.

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На початку квітня Гватемала сплатила близько $80 млн за 8 млн доз російської вакцини. Поки що вона, згідно з даними уряду Гватемали, отримала лише 150 тис. доз у той час, як кількість нових заражень COVID-19 досягла найвищого за час пандемії рівня.

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Представника Російського фонду прямих інвестицій Олег Брянський заявив, що цього та наступного тижня в Гватемалу прибудуть два літаки з вантажем вакцини для "виконання контрактних зобов’язань".

За даними на травень цього року Росія фактично виконала лише близько 8% своїх експортних зобов’язань із поставки вакцини від COVID-19 в інші країни. Це випливає з матеріалу Forbes, журналісти якого зібрали і проаналізували дані російських посольств, а також російських й іноземних ЗМІ.

  • Росія домоглася схвалення вакцини "Спутник V" в 64 країнах світу, і в багато з них вже поставила хоча б одну партію. У Forbes підрахували, що до 21 травня Росія направила за кордон близько 16,3 млн доз вакцини.
  • Словаччина заявила про відмову від російської вакцини: уряд закупив 200 тис. доз, проте населення використало всього 8 тис. Відтак країна відмовилась від російського товару через низький попит
Гватемала
російська вакцина
Спутник V
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