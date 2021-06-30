Гватемала вимагає в Росії повернути $80 млн за зрив поставок 8 млн доз "Спутник V"

Про це розповідає Reuters.

29 червня міністр охорони здоров’я Гватемали Амелія Флорес оголосила, що уряд країни вимагає від Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який займається маркетингом вакцини за кордоном, у 20-денний термін доставити вакцину для завершення вакцинації тих, хто вже був щеплений першою дозою.



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На початку квітня Гватемала сплатила близько $80 млн за 8 млн доз російської вакцини. Поки що вона, згідно з даними уряду Гватемали, отримала лише 150 тис. доз у той час, як кількість нових заражень COVID-19 досягла найвищого за час пандемії рівня.



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Представника Російського фонду прямих інвестицій Олег Брянський заявив, що цього та наступного тижня в Гватемалу прибудуть два літаки з вантажем вакцини для "виконання контрактних зобов’язань".

За даними на травень цього року Росія фактично виконала лише близько 8% своїх експортних зобов’язань із поставки вакцини від COVID-19 в інші країни. Це випливає з матеріалу Forbes, журналісти якого зібрали і проаналізували дані російських посольств, а також російських й іноземних ЗМІ.