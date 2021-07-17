HBO працює над третім сезоном серіалу "Велика маленька брехня"
Американська акторка Шейлін Вудлі заявила про плани зняти третій сезон серіалу "Велика маленька брехня"
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
За її словами, третій сезон серіалу заплановано, а його вихід це лише питання часу.
"Я хочу сказати, стукаючи по дереву, що він станеться. Найголовніше – це графік всіх учасників, написання сценарію, а також зв’язати себе зобов’язанням", – сказала Вудлі, яка зіграла у серіалі одну із головних ролей.
Ключовою проблемою творців серіалу є необхідність підлаштуватися під графіки всіх зіркових актрис - Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Зої Кравіц, Лори Дерн та Меріл Стріп, які наразі задіяні у інших проєктах.
Серіал "Велика маленька брехня" вийшов на телеканалі HBO у 2017 році. В основу сюжету лягла однойменна книга Ліани Моріарті. Другий сезон показали 2019 року.
У центрі сюжету п’ять родин, чиї діти вчаться у одному класі. Родини певним чином пов’язані з вбивством, яке сталося під час шкільного балу.
Серіал отримав 16 номінацій на премію "Еммі" та переміг у восьми з них.
- Нагадаємо, 19 червня стрімінговий сервіс Netflix показав новий тизер другого сезону серіалу "Відьмак".
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