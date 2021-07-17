HBO працює над третім сезоном серіалу "Велика маленька брехня"

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За її словами, третій сезон серіалу заплановано, а його вихід це лише питання часу.

"Я хочу сказати, стукаючи по дереву, що він станеться. Найголовніше – це графік всіх учасників, написання сценарію, а також зв’язати себе зобов’язанням", – сказала Вудлі, яка зіграла у серіалі одну із головних ролей.

Ключовою проблемою творців серіалу є необхідність підлаштуватися під графіки всіх зіркових актрис - Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Зої Кравіц, Лори Дерн та Меріл Стріп, які наразі задіяні у інших проєктах.

Серіал "Велика маленька брехня" вийшов на телеканалі HBO у 2017 році. В основу сюжету лягла однойменна книга Ліани Моріарті. Другий сезон показали 2019 року.

У центрі сюжету п’ять родин, чиї діти вчаться у одному класі. Родини певним чином пов’язані з вбивством, яке сталося під час шкільного балу.

Серіал отримав 16 номінацій на премію "Еммі" та переміг у восьми з них.