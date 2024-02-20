12 окремому загону спеціального призначення потрібні баггі і РЕБи: збір
Еспресо закликає долучитися до збору на баггі для евакуації поранених і підвезення бойових комплектів, а також на автомобільний та окопний РЕБ для 12-го окремого загону спецпризначення
Наші захисники щоденно нищать ворога на східному напрямку.
Цей збір допоможе врятувати людські життя і підвищить ефективність підрозділу.
Тож, долучайтеся, кожен донат посилює щит, яким ми стримуємо агресора!
Ціль: 480 000 гривень
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