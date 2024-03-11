Збір на 3 дуже важливі повнопривідні автомобілі для захисників

Відомо, що автомобілі на фронті - це витратний матеріал. Машини працюють в надзвичайно інтенсивному режимі та часто потрапляють під ворожі обстріли, тому швидко виходять з ладу.

Тож закликаємо долучитися до збору на 3 автомобілі:

- потужний "лендкрузер" (Landcruiser) для групи аеророзвідки Головного управління розвідки

- пікап для 43-ї окремої артилерійської бригади

- та рефрижератор для вивозу і перевезення полеглих Героїв.

Підтримайте фронт, аби разом звільнити Україну від російської нечисті!

Наша ціль - 900 000 грн.

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Номер карти банки:

5375 4112 1666 0485