Збір на 3 дуже важливі повнопривідні автомобілі для захисників
Еспресо закликає долучитися до збору на 3 повнопривідних авто для потреб наших захисників
Відомо, що автомобілі на фронті - це витратний матеріал. Машини працюють в надзвичайно інтенсивному режимі та часто потрапляють під ворожі обстріли, тому швидко виходять з ладу.
Тож закликаємо долучитися до збору на 3 автомобілі:
- потужний "лендкрузер" (Landcruiser) для групи аеророзвідки Головного управління розвідки
- пікап для 43-ї окремої артилерійської бригади
- та рефрижератор для вивозу і перевезення полеглих Героїв.
Підтримайте фронт, аби разом звільнити Україну від російської нечисті!
Наша ціль - 900 000 грн.
Посилання на банку
Номер карти банки:
5375 4112 1666 0485
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.12 Купівля 38.12Продаж 38.63
- EUR Купівля 41.56Продаж 42.33
- Актуальне
- Важливе