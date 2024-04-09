Збір на рації та бронеплити для підрозділу розвідки 3 полку ССО

Вони справжні герої в боях на Східному напрямку. Вони дають нам можливість жити, працювати та навчатися. Вони виборюють важкою працею наше життя в тилу і Незалежність нашої країни на фронті. А ми маємо допомогти та підтримати їх.

Тож не зволікаймо… Війна триває… і допомога кожного з нас є дуже важливою. Наша ціль - 720 000 гривень. Кожна гривня має величезне значення.

Номер картки банки:

5375 4112 1560 6620

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Номер картки Приват:

5168 7456 1421 8615

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PayPal: [email protected]