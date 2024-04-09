Збір на рації та бронеплити для підрозділу розвідки 3 полку ССО
Ситуація на сході нашої країни складна, отже, просимо долучитися до вкрай необхідного збору на рації та бронеплити для підрозділу розвідки третього полку Сил спеціальних операцій - це життя наших захисників
Вони справжні герої в боях на Східному напрямку. Вони дають нам можливість жити, працювати та навчатися. Вони виборюють важкою працею наше життя в тилу і Незалежність нашої країни на фронті. А ми маємо допомогти та підтримати їх.
Тож не зволікаймо… Війна триває… і допомога кожного з нас є дуже важливою. Наша ціль - 720 000 гривень. Кожна гривня має величезне значення.
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