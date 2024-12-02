Збір на розвідувальні дрони

Ефективне знищення цілей ворога надає нашим військовим перевагу на полі бою. Для виконання таких задач, окрім самих засобів ураження мають бути засоби розвідки.

Розвідувальні дрони літають високо, бачать далеко, а вже далі по виявлених цілях працює усе – від артилерії та FPV до "Хімарсів".

Кожен безпілотник – це врятоване життя наших захисників і відібране життя ворога.

Наша ціль: 1 000 000 грн

Посилання на банку

Номер картки банки

4441 1111 2830 6804

Посилання на Приват

Номер карти Приват

4731219641206135