Збір на розвідувальні дрони
Просимо долучитися до збору на розвідувальні дрони для 79 батальйону 102 бригади, що несуть службу на Запорізькому напрямку із 2022 року
Ефективне знищення цілей ворога надає нашим військовим перевагу на полі бою. Для виконання таких задач, окрім самих засобів ураження мають бути засоби розвідки.
Розвідувальні дрони літають високо, бачать далеко, а вже далі по виявлених цілях працює усе – від артилерії та FPV до "Хімарсів".
Кожен безпілотник – це врятоване життя наших захисників і відібране життя ворога.
Наша ціль: 1 000 000 грн
Посилання на банку
Номер картки банки
4441 1111 2830 6804
Посилання на Приват
Номер карти Приват
4731219641206135
- Актуальне
- Важливе