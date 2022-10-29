Про це повідомив письменник Олександр Михед у facebook.

"Щось ніхто з колег не хвалиться, то доведеться мені. У Франції, у поважному Editions Stock (засноване видавництво 1708 року), виходить збірка текстів українських письменників про різні міста і регіони країни. Компанія надзвичайна", - йдеться у дописі.

Співавторами збірки стали Любов Якимчук, Таіс Золотковська, Анастасія Левкова, Любко Дереш, Катерина Бабкіна, Володимир Рафєєнко, Борис Херсонський, Артем Чех, Олександр Михед, Петро Яценко, Ірена Карпа, Тарас Прохасько, Андрій Любка, Андрій Курков. Упорядник — Еммануель Рубен.

"Мій текст - ніжна розповідь про кішку і щеня, які змінили життя нашої родини до і під час повномасштабного вторгнення", - додав Михед.

Окрім цього, він також додав, що одночасно з французьким релізом збірка виходить також українською у видавництві #Книголав.