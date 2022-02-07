Hubble зафіксував пару інтерактивних галактик у сузір'ї Андромеда

Про це повідомляє ESA.



Зображення демонструє сейфертівську галактику NGC 169 (унизу) та галактику IC 1559 (угорі).



У ESA зазначають, що динамічна взаємодія галактик Arp поширена у Всесвіті, але телескоп дуже рідко фіксує це. Вони обидві мають активні галактичні ядра, хоча на фото це зрозуміти важко.



"Якби на цьому зображенні було видно повне випромінювання двох активних галактичних ядер, то це, ймовірно, приховало б чудово деталізовані припливні взаємодії, що відбуваються між NGC 169 і IC 1559", - повідомили в обсерваторії.



У ESA пояснють, що припливні сили виникають, коли гравітація одного об’єкта спотворює інший. Якщо дві галактики взаємодіють, сили відтягують газ, пил і навіть цілі сонячні системи від однієї галактики до іншої. Цей процес процес помітно на фото: утворилися тонкі потоки матерії, які з’єднують дві галактики.

Нагадаємо, раніше Hubble показав галактику в сузір'ї Живописець.

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