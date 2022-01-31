За 17 млн світлових років від Землі: Hubble показав галактику у сузір'ї Живописець

Про це йдеться на сайті обсерваторії.



Космічний об’єкт розташований на відстані у майже 17 млн світлових років від Землі.



У обсерваторії зазначили, що NGC 1705 є космічним "диваком" через невелику й незвичайну форму. Нещодавно у ньому відбулося утворення зірок.



Карликові галактики з незвичайними формами, як правило, містять кілька елементів, крім водню або гелію. Їх вважають подібними до найперших галактик у Всесвіті.





Нагадаємо, телескоп Hubble зробив знімок "потрійної" галактики.