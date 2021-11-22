Телескоп Hubble зробив знімок "потрійної" галактики

Обсерваторія опублікувала знімок галактики на сайті Європейського космічного агентства.



Галактику на зображенні видно тричі: у вигляді вигнутої дуги вгорі праворуч від яскравої зірки та як дві маленькі круглі точки над зіркою і праворуч від неї.







Багаторазова поява SGAS 0033+02 на одному зображенні - це явище, відоме як гравітаційне лінзування. Воно відбувається, коли світло від дуже далекої галактики, як-от SGAS 0033+02, вигинається під дією гравітації масивного небесного об’єкта, який знаходиться на передньому плані, між далекою галактикою і Землею.



Галактику відкрили під час Слоанівського цифрового огляду неба, мета якого - ідентифікація збільшених систем зірок, які гравітаційно вигнуті скупченнями галактик на передньому плані.



SGAS 0033+02 викликає особливий інтерес через незвичайну близькість до яскравої зірки, яку можна використовувати для калібрування та корекції спостережень вигнутої SGAS 0033+02.

Нагадаємо, телескоп Hubble показав, як народжується нова зірка.