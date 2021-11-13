Телескоп Hubble показав, як народжується нова зірка
Телескоп Hubble зробив знімки, на яких видно процес формування нової зірки
Про це повідомляє NASA.
Hubble зняв частину відбивної туманності IC 2631 у сузір'ї Хамелеон, яка містить протозірку - гаряче щільне ядро зірки, що формується та накопичує газ і пил.
Протозірка може гравітаційно зібрати достатньо речовини, щоб почати ядерний синтез і випромінювати власну енергію та світло.
Астрономи спостерігали за цією туманністю у процесі пошуку дисків з газу та пилу навколо молодих зірок. Такі диски залишилися від утворення зірки та можуть утворити планети.
Відбивна туманність — світла газопилова хмара, що світиться внаслідок розсіювання пилом випромінювання близьких зірок. Світіння таких туманностей забезпечує порівняно холодна зірка або група зірок, випромінювання яких не зумовлює помітної іонізації навколишнього газу.
- Нагадаємо, 18 жовтня телескоп Hubble зробив фото пари взаємодіючих галактик під спільною назвою Arp 86.
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