Телескоп Hubble сфотографував "танець" двох спіральних галактик

Про це повідомляє обсерваторія.

Телескоп Hubble зробив знімок двох взаємодіючих галактик NGC 7752 та NGC 7753 у сузір'ї Пегаса.

Галактики розташовані за близько 220 млн світлових років від Землі.

Вони мають спільну назву - Arp 86 в Атласі пекулярних галактик.

Найбільшою на знімку є спіральна галактика NGC 7753, а NGC 7752 вважається його меншим за розміром компаньйоном.

Як повідомляється, цей космічний "танець" між двома галактиками приречений завершитися катастрофічно саме для NGC 7752. Зрештою ця галактика або вилетить у міжгалактичний простір, або її повністю поглине набагато більший сусід.





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