Телескоп Hubble сфотографував "танець" двох спіральних галактик
Телескоп Hubble зробив фото пари взаємодіючих галактик під спільною назвою Arp 86
Про це повідомляє обсерваторія.
Телескоп Hubble зробив знімок двох взаємодіючих галактик NGC 7752 та NGC 7753 у сузір'ї Пегаса.
Галактики розташовані за близько 220 млн світлових років від Землі.
Вони мають спільну назву - Arp 86 в Атласі пекулярних галактик.
Найбільшою на знімку є спіральна галактика NGC 7753, а NGC 7752 вважається його меншим за розміром компаньйоном.
Як повідомляється, цей космічний "танець" між двома галактиками приречений завершитися катастрофічно саме для NGC 7752. Зрештою ця галактика або вилетить у міжгалактичний простір, або її повністю поглине набагато більший сусід.
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