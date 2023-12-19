Hyundai Motor продасть свій завод у РФ
Південнокорейська компанія Hyundai Motor у вівторок, 19 грудня, затвердила план продажу заводу у Росії: покупцем стала російська фірма
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Вказано, що на засіданні Ради директорів Hyundai Motor Company затвердила план продажу всієї своєї частки в компанії у Санкт-Петербурзі російській фірмі ТОВ "Арт-Фінанс". Наразі триває узгодження деталей угоди.
"Щоб підтримати власників автомобілів Hyundai в Росії, Hyundai продовжить надавати післяпродажне обслуговування та інші послуги для клієнтів", - зазначили у компанії.
- Російський автозавод Hyundai Motor почав звільняти співробітників у Росії. А у Санкт-Петербурзі підприємство призупинило випуск автомобілів ще з березня 2022 року через труднощі з постачанням комплектуючих.
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