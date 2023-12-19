Hyundai Motor продасть свій завод у РФ

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Вказано, що на засіданні Ради директорів Hyundai Motor Company затвердила план продажу всієї своєї частки в компанії у Санкт-Петербурзі російській фірмі ТОВ "Арт-Фінанс". Наразі триває узгодження деталей угоди.

"Щоб підтримати власників автомобілів Hyundai в Росії, Hyundai продовжить надавати післяпродажне обслуговування та інші послуги для клієнтів", - зазначили у компанії.