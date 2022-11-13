Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

За його інформацією, якщо українець відмовиться від бою з хорватом та вирішить зустрітися з британцем Тайсоном Ф'юрі, титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) буде оголошено вакантним.

У такому випадку Філіп Хрговіч посперечається за нього з Енді Руїсом. Якщо ж американець вирішить провести поєдинок зі співвітчизником Деонтеєм Вайлдером, то суперником хорвата стане Ентоні Джошуа з Великої Британії.

Руїс та Джошуа є колишніми володарями титулів IBF, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), які зараз належать Усику.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Якщо українець позбудеться пояса IBF, то його бій з британцем втратить статус поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик.

Промоутер українця Олександр Красюк назвав суперечливим рішення IBF про обов'язковий захист титулу.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb