IBF погрожує відібрати в Усика чемпіонський титул, якщо він вирішить битися з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик ризикує втратити титул IBF, якщо відмовиться битися проти обов'язкового претендента хорвата Філіпа Хрговіча
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.
За його інформацією, якщо українець відмовиться від бою з хорватом та вирішить зустрітися з британцем Тайсоном Ф'юрі, титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) буде оголошено вакантним.
У такому випадку Філіп Хрговіч посперечається за нього з Енді Руїсом. Якщо ж американець вирішить провести поєдинок зі співвітчизником Деонтеєм Вайлдером, то суперником хорвата стане Ентоні Джошуа з Великої Британії.
Руїс та Джошуа є колишніми володарями титулів IBF, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), які зараз належать Усику.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Якщо українець позбудеться пояса IBF, то його бій з британцем втратить статус поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
- 13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик.
- Промоутер українця Олександр Красюк назвав суперечливим рішення IBF про обов'язковий захист титулу.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе