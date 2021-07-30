ICU очолила рейтинг торговців ОВДП у 2020 році, – НКЦПФР

Про це йдеться на сайті ICU.



Згідно з річним звітом Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), обсяг біржових угод з держоблігаціями, проведених групою, склав 131,7 млрд грн – це майже 20% від загального обсягу біржових контрактів.



Таким чином, ICU утримує безперервне лідерство на ринку ОВДП вже протягом понад 10 років.



"Всупереч кризовому 2020 року нам вдалося не тільки зберегти інтерес інвесторів до українських боргових інструментів, а й суттєво примножити їх кошти шляхом інвестування в цей надійний актив. Завдяки спрощенню доступу до інвестування та підвищенню фінансової грамотності виріс попит на ОВДП з боку приватних інвесторів. Це значно прискорило темпи розвитку боргового ринку та заклало основу для розвитку інших сегментів фондового ринку насамперед – корпоративних облігацій", – сказав Костянтин Стеценко, засновник групи ICU.



Обсяг торгів держоблігацій, за даними НКЦПФР, минулого року зріс на 31,10%, досягнувши 826 млрд грн. З них більше третини, а саме 329,81 млрд грн – торги на біржовому ринку.



"ОВДП посіли ключове місце в інвестиційному портфелі як юридичних, так і фізичних осіб. 100% державна гарантія дозволяє інвесторам диверсифікувати свої активи та отримувати високі доходи при мінімальних ризиках. Впровадження діджитал рішень, як-от наша онлайн-система з торгівлі держоблігаціями ICU Trade, спростило доступ до ОВДП, зробивши їх простим і зручним інструментом нарівні з класичним банківським депозитом", – зазначила Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.



Повний текст річного звіту НКЦПФР можна прочитати тут.



Довідка.



Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.



Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад 500 млн доларів США.



Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.