"Іде важка зима": Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватися
Мешканців Херсонщини закликали евакуюватися, щоб урятуватися від холоду й окупантів
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час відкриття транзитного хабу - Центру підтримки переселенців у Запоріжжі для евакуйованих мешканців Херсонщини "Я - Херсон", передає Укрінформ.
"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", - наголосила міністерка.
Зараз із Херсонщини виїхало 50% мешканців. На евакуацію чекають іще понад 20 тис. людей. Ірина Верещук зазначила, хто не може виїхати, повинен звернутися до ОВА.
За словами очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, ситуація в області складна й люди чекають на деокупацію.
"Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", - пояснив він.
Ярослав Янушевич зауважив, що на Херсонщині не працює пошта. Щоб люди не могли розплачуватися гривнями, росіяни зривають термінали в магазинах. Також відсутні українські телебачення й Інтернет.
- 12 серпня мешканців Херсонської області попередили про високу загрозу російських обстрілів у найближчий час.
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