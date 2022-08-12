Жителів Миколаївщини, Херсонщини і півдня Дніпропетровщини попереджають про високу загрозу обстрілів
Мешканців Миколаївської, Херсонської і півдня Дніпропетровської областей попередили про високу загрозу російських обстрілів у найближчий час
Про це йдеться у звіті ОК "Південь".
Корабельне угруповання росіян у Чорному морі не змінилось. Зберігається загроза ракетних ударів. У наявності росіян напоготові 16 крилатих ракет типу "Калібр".
"Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог та дійте оперативно і чітко. Мешканців Миколаївщини, Херсонщини і півдня Дніпропетровщини просимо бути максимально пильними, відповідальними і обережними, враховуючи імовірність обстрілів. Ретельно перевіряйте інформацію, не піддавайтесь паніці, будьте виважені і свідомі. Таких ворог не подолає", - наголосили в ОК "Південь".
- За добу, 11 серпня, росіяни завдали 8 ударів гелікоптерами та 4 удари штурмовою авіацією по позиціях ЗСУ і звільнених населених пунктах.
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