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Росія гелікоптерами та авіацією обстріляла звільнені населені пункти на Півдні України

12 серпня, 2022 п'ятниця
01:58
війна з Росією На фото вертоліт Ка-52

За добу, 11 серпня, росіяни завдали 8 ударів гелікоптерами та 4 удари штурмовою авіацією по позиціях ЗСУ і звільнених населених пунктах

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в південній операційній зоні стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Обмежений в просуванні суходолом, ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння для демонстрації сили вздовж лінії зіткнення", - пишуть у "Півдні".

В напрямку позицій ЗСУ та звільнених населених пунктів росіяни завдали 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штурмовою авіацією. Українських втрат немає.

Внаслідок удару РСЗВ “Смерч” по Березнегуватому. Поранення отримав місцевий мешканець.

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