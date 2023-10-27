Ідеальні джинси цієї осені: які вони? Ділимося останніми новинами

Серед тенденцій деніму на осінь-зиму 2023-2024 можна акцентувати свою увагу на такі:

широкий крій

накладні кишені

необроблений край

шов чи стрілка спереду

печворк

низька посадка

принти

кльош

прямі

укорочені

кольоровий денім

класичні кольори

із латками

декоративні шви

Добірка кращих тенденцій у моді на джинси осені та зими 2023-2024 років

Фото: колаж Еспресо

Широкі джинси

Фото: Getty Images

Екстремально широкі джинси поєднуйте зі светрами вільного крою, укороченими кардиганами, короткими жакетами та сорочками.

Джинси з необробленим краєм

У тренді сезону джинси з невеликими "дефектами", що включають розрізи, потертості, латки та необроблений край знизу.

Фото: Getty Images

Джинси кльош

Доступні моделі з клешем від стегна, які входять у модний нині сегмент широких та екстра широких джинсів.

Фото: Getty Images

Низька посадка та висока талія

"Привіт із нульових", або в моду знову повертаються джинси на низькій посадці. Тим, кому не до вподоби низька талія, можуть насолоджуватися високою посадкою у трендових джинсах 2023-2024 років.

Укорочені джинси

Укорочена довжина джинсів – ще один популярний тренд цього сезону, який спостерігається у моделях прямого крою, клеш та навіть мега широких джинсах.

Джинси з підворотом

Зробити джинси модними можна дуже просто, достатньо створити високі підворіття.

Джинси у класичних відтінках та кольорові

Крім кольорового деніму, дизайнери наголосили на класичних кольорах джинсів восени-взимку 2023-2024, це темно-синій або колір індиго.

Джинси зі стрілкою та декоративним швом

Фото: Getty Images

Дизайнерам вдалося круто поєднати кілька стилів, в даному випадку класичний прийом строгих ділових штанів – стрілки-шви та денім.

Джинси-печворк

Авангардний стиль джинсів, який не залишиться непоміченим, це модель у стилі пэчворк.

Фото: Getty Images

Джинси з накладними кишенями

Ми звикли до штанів карго, які актуальні кілька сезонів, і дизайнери вирішили урізноманітнити джинси, доповнивши їх накладними кишенями.