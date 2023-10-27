Ідеальні джинси цієї осені: які вони? Ділимося останніми новинами
Сьогодні поговоримо про тренди деніму на холодний осінній та зимовий сезони 2023-2024 років. З джинсами дуже легко можна створити образ для будь-якого заходу – це може бути прогулянка, похід на навчання чи в офіс, шопінг, ділова зустріч тощо
Серед тенденцій деніму на осінь-зиму 2023-2024 можна акцентувати свою увагу на такі:
- широкий крій
- накладні кишені
- необроблений край
- шов чи стрілка спереду
- печворк
- низька посадка
- принти
- кльош
- прямі
- укорочені
- кольоровий денім
- класичні кольори
- із латками
- декоративні шви
Добірка кращих тенденцій у моді на джинси осені та зими 2023-2024 років
Фото: колаж Еспресо
Широкі джинси
Фото: Getty Images
Екстремально широкі джинси поєднуйте зі светрами вільного крою, укороченими кардиганами, короткими жакетами та сорочками.
Джинси з необробленим краєм
У тренді сезону джинси з невеликими "дефектами", що включають розрізи, потертості, латки та необроблений край знизу.
Фото: Getty Images
Джинси кльош
Доступні моделі з клешем від стегна, які входять у модний нині сегмент широких та екстра широких джинсів.
Фото: Getty Images
Низька посадка та висока талія
"Привіт із нульових", або в моду знову повертаються джинси на низькій посадці. Тим, кому не до вподоби низька талія, можуть насолоджуватися високою посадкою у трендових джинсах 2023-2024 років.
Укорочені джинси
Укорочена довжина джинсів – ще один популярний тренд цього сезону, який спостерігається у моделях прямого крою, клеш та навіть мега широких джинсах.
Джинси з підворотом
Зробити джинси модними можна дуже просто, достатньо створити високі підворіття.
Джинси у класичних відтінках та кольорові
Крім кольорового деніму, дизайнери наголосили на класичних кольорах джинсів восени-взимку 2023-2024, це темно-синій або колір індиго.
Джинси зі стрілкою та декоративним швом
Фото: Getty Images
Дизайнерам вдалося круто поєднати кілька стилів, в даному випадку класичний прийом строгих ділових штанів – стрілки-шви та денім.
Джинси-печворк
Авангардний стиль джинсів, який не залишиться непоміченим, це модель у стилі пэчворк.
Фото: Getty Images
Джинси з накладними кишенями
Ми звикли до штанів карго, які актуальні кілька сезонів, і дизайнери вирішили урізноманітнити джинси, доповнивши їх накладними кишенями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе