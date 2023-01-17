Про це він заявив під час виступу у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу", - заявив американський політик.

Він також натякнув, що членство України в НАТО було б доречним результатом після того, як буде забезпечений мир.

Водночас Кіссінджер заявив, що, на його думку, зараз необхідно уникнути прямої військової ескалації між РФ і Заходом, а також ліквідації РФ як самостійної держави.

"Знищення Росії як держави, яка може реалізовувати власну політику, відкриє величезну територію, що охоплює одинадцять часових поясів, для внутрішніх конфліктів та зовнішнього втручання в той момент, коли там зберігається понад 15 тисяч одиниць ядерної зброї", - висловився Кіссінджер.

Він також зазначив, що вважає за необхідне, аби РФ мала можливість приєднатися до міжнародної системи після досягнення миру в Україні. У цьому зв’язку Кіссінджер заявив, що "вірить у діалог з Росією", поки триває війна, за умови, що санкції та інший тиск зберігатимуться, допоки не буде досягнуто остаточне врегулювання.

Нагадаємо, у червні Генрі Кіссінджер заяви, що Україна має поступитися Росії частиною території, а США і Захід — не розраховувати на російську поразку у війні.

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