Ідея Путіна: приєднати половину наших областей до Росії упродовж декількох воєн. Для цього агресору потрібен нейтралітет України, - Портников
Віталій Портников вважає, що ідея Путіна полягає в тому, щоб приєднати половину наших областей до Росії упродовж декількох воєн і саме для цього агресору потрібен нейтральний статус України
Журналіст висловив таку думку в етері Еспресо.TV.
"Україна, яка не є членом НАТО, після нападу Росії залишилася на одинці зі своїми проблемами. Звичайно, нам постачають зброю і допомагають грішми, але ж воюємо ми самі. Допоки ми не будемо членом НАТО - воюватимемо самі, скільки в нас вистачить сил. А це кілька війн, адже кожна війна - це міграція населення, депопуляція та економічні проблеми. Можна виграти одну війну, а програти наступну, бо не буде ресурсів і боєздатного населення. А в агресора населення більше", - зазначив Портников.
Публіцист наголосив, що всі війни, які росіяни вигравали упродовж останніх сторіч, - війни, коли вони закидали своїх ворогів трупами. У Путіна зараз немає ніяких моральних проблем, щоб закидати трупами росіян Україну.
"Путіну потрібен нейтралітет України, щоб виключити можливість нашого приєднання до НАТО, поки він не збере нові сили й резерви. Путін також вимагає від України визнання Криму і Донбасу, який потім також стане частиною РФ, російськими. Адже, якщо ми визнаємо Крим і Донбас, а залишається умовна Херсонська народна республіка, яка не визнається Путіним незалежною, то під час наступної воєнної операції можна окупувати Запорізьку народну республіку, у цей момент визнати "ХНР" і приєднати, а від України вимагати визнання незалежності Херсону. І так за 5-10 років можна приєднати половину української території до Росії ще й цілком легально за згодою влади України. Це така ідея Путіна", - зауважив Віталій Портников.
- Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що зіткнення РФ з Україною було неминучим та назвав цілі повномасштабного вторгнення "шляхетними".
- Російсько-американський історик та критик путінського режиму Юрій Фельштинський вважає, що Путін може віддати наказ ФСБ організувати теракти у великих містах РФ та звинувачувати Україну, але це кардинально не змінить ситуацію для Кремля.
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