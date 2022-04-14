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Головна війна з Росією ФСБ може організувати теракти в Росії та звинувачувати в цьому Україну, але це не змінить ситуації для Кремля, - російсько-американський історик
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ФСБ може організувати теракти в Росії та звинувачувати в цьому Україну, але це не змінить ситуації для Кремля, - російсько-американський історик

14 квітня, 2022 четвер
18:51
війна з Росією ФСБ

Російсько-американський історик та критик путінського режиму Юрій Фельштинський вважає, що Путін може віддати наказ ФСБ організувати теракти у великих містах РФ та звинувачувати Україну, але це кардинально не змінить ситуацію для Кремля

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV

“Зараз від Кремля можна очікувати все що завгодно. Однак, річ у тому, що війна проти України вже йде. Тому я не вважаю, що такі теракти, які організовувала ФСБ напередодні двох чеченських воєн, щось змінять в нинішній тактиці Кремля. Оскільки, Путіну та його оточенню вже ніхто не вірить. Те, що відбувалось в 1995 році та у вересні 1999 року вже не спрацює. Зараз всі звинувачення будуть повернуті в сторону Кремля”, - пояснив Фельштинський

Фельштинський наголосив, що Кремль може організувати теракти у великих російських містах для посилення антиукраїнських настроїв серед росіян. На думку Фельштинського, це буде зробити легко, адже Кремль повністю контролює телебачення та ЗМІ.

“Кремль може організувати теракти в Росії для того, щоб звинувачувати Україну в них. Проте, головною метою таких терактів буде нагнітання антиукраїнських настроїв серед російського населення. Однак така ситуація ніяк не покращить позиції Путіна. Вже більша кількість людей буде розуміти, що такі теракти організовані саме ФСБ.”, - додав Фельштинський

  • Нагадаємо, за інформацією Центру протидії дезінформації при РНБО спецслужби Росії розпочали реалізацію плану із проведення терактів на своїй території, у вчиненні яких звинувачують Україну
     

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