У РФ реалізовують план проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії, – Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Спецслужби ворога розпочали реалізацію цього плану для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ. Станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.