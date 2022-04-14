У РФ реалізовують план проведення терактів на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії, – Центр при РНБО
Спецслужби Росії розпочали реалізацію плану із проведення терактів на своїй території, у вчиненні яких звинувачують Україну
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
Спецслужби ворога розпочали реалізацію цього плану для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ. Станом на 14 квітня на російському прикордонні сталося вже кілька "терактів", у вчиненні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.
- Вранці 14 квітня у Росії повідомляли, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску у Климівському районі Брянської області. Постраждалих не було. Вже до обіду змінили свідчення – обстріляні "два житлові будинки" і постраждали вже семеро людей.
- Росія хоче демонізувати Україну у світі. Тому пропаганда готує маніпуляції про "поганих" українських біженців.
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