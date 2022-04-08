РФ готує маніпуляції про "поганих" біженців, щоб демонізувати Україну у світі, – Центр при РНБО

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.



Біженці з України отримали право жити в Європейському Союзі протягом трьох років. Саме тому роспропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців.



Греція 7 квітня висловила позицію засудження дій Росії в Україні. У Телеграм-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова наступного дня з'явився ніким та нічим не підтверджений “вкид”, що українські біженці при виселенні із квартири нібито розписали стіни. Також з'являються маніпуляційні повідомлення про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які теж не підтверджуються навіть російськими ЗМІ.



"Та певно, роспропаганда не знає, як насправді виглядають поселення українських біженців, де одні жінки та діти. А пан Соловйов користується своїм авторитетом "рупора" Кремля та видає кожну нісенітницю за "чисту монету", – зазначають у повідомленні.

Окупанти поширюють фейки, що не використовують "Точку-У" й не завдавали удару по залізничному вокзалу Краматорська. Таким чином РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар.