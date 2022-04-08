РФ готує маніпуляції про "поганих" біженців, щоб демонізувати Україну у світі, – Центр при РНБО
Росія хоче демонізувати Україну у світі. Тому російська пропаганда готує маніпуляції про "поганих" українських біженців
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.
Біженці з України отримали право жити в Європейському Союзі протягом трьох років. Саме тому роспропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців.
Греція 7 квітня висловила позицію засудження дій Росії в Україні. У Телеграм-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова наступного дня з'явився ніким та нічим не підтверджений “вкид”, що українські біженці при виселенні із квартири нібито розписали стіни. Також з'являються маніпуляційні повідомлення про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які теж не підтверджуються навіть російськими ЗМІ.
"Та певно, роспропаганда не знає, як насправді виглядають поселення українських біженців, де одні жінки та діти. А пан Соловйов користується своїм авторитетом "рупора" Кремля та видає кожну нісенітницю за "чисту монету", – зазначають у повідомленні.
- Окупанти поширюють фейки, що не використовують "Точку-У" й не завдавали удару по залізничному вокзалу Краматорська. Таким чином РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе