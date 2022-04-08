РФ перекладає на Україну відповідальність за ракетний удар по вокзалу Краматорська, - Центр при РНБО
Окупанти поширюють фейки, що не використовують "Точку-У" й не завдавали удару по залізничному вокзалу Краматорська
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
"ЦПД при РНБО України повідомляє: Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за скоєний у Краматорську злочин", - ідеться в заяві.
Перш ніж з'явилась інформація про ракетний удар по Краматорську, російські медіа й групи ОРДЛО писали, що "Росія вдало працює по скупченню ЗСУ" в Донецькій області.
У ніч на 8 квітня телеґрам-канали ОРДЛО закликали мешканців Краматорська не евакуюватися потягами, а вдень писали, що на вокзалі російські військові ліквідовують "бойовиків ЗСУ". Згодом ці повідомлення видалили.
О 10:00 8 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що росіяни знищили українських військових і техніку на залізничних станціях Донбасу. Це понад 10 станцій на відстані 15-20 км одна від одної та, зокрема, від Краматорська.
"РФ застосовувала ракетні комплекси "Точка-У" для провокацій в Луганську та Донецьку. Попри заяви кремля, що РФ не використовує даний вид озброєння, у лютому під час спільних навчань РФ та Білорусі військові тренувались саме на комплексах "Точка-У"", - наголосили в ЦПД.
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