"Їду на переговори із сильною позицією": Кулеба анонсував зустріч із Лавровим 10 березня

Відео звернення Дмитра Кулеби опублікувала пресслужба Верховної Ради України у Telegram.



"Готуюся до переговорів з моїм російським колегою, міністром Лавровим. Завтра вони відбудуться. Ми дуже серйозну зараз проводимо роботу для того, щоб максимально ефективно їх провести", - розповів Кулеба.



Дипломат зазначив, що українська сторона має три вимоги:

Припинення вогню. Звільнення території України. Розв'язання гуманітарних питань.

Кулеба зазначив, що не має великих очікувань від цих перемовин, а сильна оборона України у цій війні дозволяє вимагати максимум. На думку Кулеби, результат переговорів залежатиме від того, з якими настановами прибуде його колега з Росії.



"Завдяки діям сил оборони України, їх героїзму, завдяки непорушності позицій президента Володимира Зеленського, завдяки нашим спільним скоординованим діям з партнерами щодо запровадження санкцій, щодо підтримки оборони України, щодо ізоляції Росії, я їду на ці переговори із сильною позицією. Ми сильні. Ми впевнені в собі. Будемо витискати максимум в інтересах України і українського народу. Що ми отримаємо на виході, це вже інше питання. Це залежить від того, в тому числі з якими інструкціями, директивами, їде на ці переговори пан Лавров", - сказав Дмитро Кулеба.



Очільник МЗС України висловив сподівання, що Лавров підійде до цих перемовин добросовісно і шукатиме рішення, як припинити війну.



"Тому побажайте мені і членам моєї команди успіху, ми будемо вам вдячні за цю моральну підтримку, це дуже важливий момент і ми, я переконаний, чим би ці переговори не закінчилися, пройдемо його гідно, тому що ми - українці. Слава Україні!" - підсумував Кулеба.



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