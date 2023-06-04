Ігнат: Дві ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького

Про це стало відомо з етеру національного телемарафону.

Стало відомо, що дрони-камікадзе типу Shahed-136/131 уразили об'єкти інфраструктури у Сумській області. Більше про наслідки цих ударів дронів та ракет Ігнат не розповів. Проте він також зазначив, що в Україні є десятки оперативних аеродромів, які є "ласим шматком для ворога".

"Авіація у нас працює на тих десятках оперативних аеродромів. Авіація лише за минулу добу і за поточну здійснила понад 30, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, що противнику це подобається", - пояснив він.

Окрім цього, Ігнат також наголосив, що в Україні треба розвивати протиповітряну оборону, зокрема отримати більше батарей Patriot. Він розповів, чи можна вважати, що у росіян виснажуються запаси ракет.

"Вони налагодили виробництво, воно є. Треба визнати той факт, що противник десятки крилатих і балістичних ракет може ще виготовляти, але не може так багато їх запускати. Було б більше - повірте, пускали б більше - 100%", - зазначив Ігнат.