Ігнат: Дві ракети влучили в оперативний аеродром біля Кропивницького
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що дві російські крилаті ракети, які не вдалося перехопити вночі 4 червня, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького
Про це стало відомо з етеру національного телемарафону.
Стало відомо, що дрони-камікадзе типу Shahed-136/131 уразили об'єкти інфраструктури у Сумській області. Більше про наслідки цих ударів дронів та ракет Ігнат не розповів. Проте він також зазначив, що в Україні є десятки оперативних аеродромів, які є "ласим шматком для ворога".
"Авіація у нас працює на тих десятках оперативних аеродромів. Авіація лише за минулу добу і за поточну здійснила понад 30, завдала понад 10 авіаударів. Зрозуміло, що противнику це подобається", - пояснив він.
Окрім цього, Ігнат також наголосив, що в Україні треба розвивати протиповітряну оборону, зокрема отримати більше батарей Patriot. Він розповів, чи можна вважати, що у росіян виснажуються запаси ракет.
"Вони налагодили виробництво, воно є. Треба визнати той факт, що противник десятки крилатих і балістичних ракет може ще виготовляти, але не може так багато їх запускати. Було б більше - повірте, пускали б більше - 100%", - зазначив Ігнат.
- Нагадаємо, вночі 4 червня сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищили чотири російські крилаті ракети й три ударні дрони.
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