Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.

За його словами, росіяни запустили ракети з Тамбова. І природно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області.

"Летить "кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо", - наголосив речник.

Ігнат також зазначив, що інформацію про нібито атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, "як щось нове". Водночас за його словами, слід пам'ятати, що РФ активно використовує повітряний простір над Білоруссю від початку повномасштабного вторгнення.

"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав - Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", - пояснив Ігнат.