Ігнат пояснив, як "кинджали" опинилися в небі Білорусі під час обстрілу України 5 серпня
Під час масової російської атаки по Україні 5 серпня "кинджали" перетинали повітряний простір Білорусі. Тому ЗМІ повідомляли, що саме звідти здійснюється пуск
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.
За його словами, росіяни запустили ракети з Тамбова. І природно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області.
"Летить "кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі тощо", - наголосив речник.
Ігнат також зазначив, що інформацію про нібито атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, "як щось нове". Водночас за його словами, слід пам'ятати, що РФ активно використовує повітряний простір над Білоруссю від початку повномасштабного вторгнення.
"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав - Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", - пояснив Ігнат.
- Нагадаємо, після 18:00 суботи, 5 серпня 2023 року, армією РФ було випущено по території України щонайменше три хвилі крилатих ракет. У першому випадку це були "калібри", в другому та третьому йшлося про "кинджали".
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