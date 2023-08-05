Росіяни вдарили по Новослобідській громаді на Сумщині, є загиблий
Росія випустила у напрямку Старокостянтинова кілька серій ракет. Спрацювало ППО
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