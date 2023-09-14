Ігри Нескорених 2023: за чотири дні змагань Національна збірна України завоювала 25 медалей

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

"Золоті медалі Нескорені завоювали у таких видах спорту, як штовхання ядра, веслування на тренажерах на чотири та одну хвилини, плавання 100 м вільним стилем і 50 м на спині. Срібні - за метання диска, стрибки у довжину, паверліфтинг, веслування на тренажерах на чотири та одну хвилини серед жінок, плавання. Бронзові - за результати в легкій атлетиці (біг на 100 м), метанні диска, плаванні (50 м брасом, 50 м вільним стилем, 50 м на спині)", - йдеться у повідомленні.

Фото: mva.gov.ua

Золото завоював Назар Вознюк в запливі на 100 м вільним стилем в категорії ISC з результатом 1:09:20, сьоме місце в категорії ISE з результатом 1:09:81 зайняв Євгеній Кірейонок. Крім того, ще одне золото Вознюк здобув категорії ISC на запливах на 50 м на спині, показавши результат 43:66. У цій же категорії змагався Олег Должок - він займає п'яте місце запливів з результатом 54:49.

Бронзу з плавання на 50 м на спині в категорії ISB виборов Дмитро Полов'ян. Він завершив дистанцію з результатом 1:17:08. Водночас Володимир Гера зайняв четверте, результат - 1:29:35. Першу свою медаль, бронзу, здобув Олександр Будько на запливі на 50 м вільним стилем серед категорії ISB. Він фінішував з результатом 50:98.

В категорії ISD у запливах 50 м вільним стилем Іван Молдун виборов срібло (результат 59:49), Дмитро Полов'ян - бронзу (результат 1:10:71), а Ігор Дерман зайняв сьоме місце з результатом 1:37:58.

"Також учасники вибороли срібло на естафеті з плавання. Хлопці пливли естафету 4 по 50 м, серед них: Назар Вознюк, Олександр Пономарьов, Євгеній Кірейонок та Ігор Дерман, які завершили дистанцію з результатом 2:11.80. У результаті Євгеній Кірейонок в категорії ISE у запливах на 50 м брасом займає п'яте місце з результатом 40.45, а на 50 м вільним стилем займає восьме місце з результатом 33:54", - розповідають у Мінветеранів.

Юлія Паєвська в категорії ISD у запливах на 50 м вільним стилем серед жінок завоювала друге місце. Дистанцію вона подолала за 45:22 секунди. Юля Шевчук у категорії ISD серед жінок у запливах на 50 м вільним стилем зайняла четверте місце з результатом 1:21:07, а на дистанції 50 м на спині - третє, завершивши дистанцію за 1:24:87 хвилини.

Фото: mva.gov.ua

Дмитро Козак та Олександр Пономарьов пройшли у чвертьфінал з настільного тенісу. У першому парному матчі вони виграли в учасників з Грузії з рахунком 11:7 і пройшли у чвертьфінал з настільного тенісу. Далі вони вибороли перемогу у команд Нової Зеландії, Канади, Австралії. У чвертьфіналі вони поступилися команді Ізраїлю з рахунком 9:11.

Також Національна збірна України зіграла матч з баскетболу на візках проти Австралії, який завершився з рахунком 8:6 на користь України.

Фото: mva.gov.ua

Фото: mva.gov.ua

Фото: mva.gov.ua

У підсумку, за четвертий день змагань українська збірна здобула 8 медалей: дві золоті, та по три срібні і бронзові медалі.