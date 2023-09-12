Ігри Нескорених 2023: Національна збірна України завоювала ще 4 нагороди

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Володимир Гера завоював “срібло” в категорії IF7 на метанні диску з результатом 10.50;

Перше місце зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11.30 зайняв Микола Заріцький;

Віталій Бородавка фінішував третім і здобув "бронзу" у забігу на 100 м в категорії IT7 з результатом 12.56;

Максим Дмитраш здобув срібну медаль у категорії IJ5 зі стрибків в довжину з результатом 5.44;

Олександр Маковей з гідним результатом 18.07 у категорії IF8 на метанні диску завершив змагання шостим.

Напередодні відбулися фінали з естафети 4 по 100 метрів: в команді України участь в естафеті взяли Максим Дмитраш, Віталій Бородавка, Микола Заріцький та Максим Зубов, які пройшли у фінал, але через погане самопочуття Максим Дмитраш не взяв участь у фіналі, тому вболівав за змаганнями з трибуни.

Фінал естафети бігли Вадим Мазніченко та Дмитро Козак, асистент тренера зі стрільби з лука Олександр Зозуляк та тренер з волейболу сидячи Юрій Зекун.

Національна збірна України зіграла четвертий матч Unconquered на Invictus Games у регбі на візках проти Австралії, який завершився з рахунком 16:7 на користь Австралії.

До підтримки збірної долучилась Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, яка доєдналась до тренування української збірної з баскетболу на візках.

Фото: Міністерство у справах ветеранів України

Фото: Міністерство у справах ветеранів України

Фото: Міністерство у справах ветеранів України

Фото: Міністерство у справах ветеранів України

Фото: Міністерство у справах ветеранів України