Ігрова залежність в Україні не носить масовий характер — результати першого національного дослідження під егідою МОЗ

22 червня ГС "Центр відповідальної гри" презентував звіт за результатами першого в Україні національного дослідження у сфері ігрової залежності, що проходило за підтримки головного мецената — компанії FAVBET. На заході виступили представники МОЗ України, Міністерства соціальної політики України, КРАІЛ, Інституту психіатрії, а також ліцензовані організатори азартних ігор.

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Завдяки відкритості та сприянню провідних компаній галузі — FAVBET, VULKAN CASINO та VBET, — експертам вдалося опитати понад 9000 українських гравців в онлайн-казино та наземних гральних закладах.

Оксана Олійник, докторка медичних наук, лікарка, заступниця генерального директора з наукової роботи та освітньої діяльності Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків

Костянтин Аймедов, доктор медичних наук, професор, автор понад 400 наукових праць, практик-психіатр та медичний психолог, керівник медичного напрямку RGC

На основі вивчення ігрової поведінки осіб, які грають в азартні ігри, були вперше сформовані портрети українського гравця, встановлені критерії патологічної та проблемної ігрової поведінки, а на їх основі розроблені рекомендації для організаторів, держави та самих гравців щодо впровадження попередження, діагностування та лікування лудоманії. Авторами розроблено валідизовану анкету самодіагностики для виявлення проблем з азартними іграми, а також презентовано клінічну настанову лікування ігрової залежності, який буде презентовано МОЗ для впровадження в Україні (наразі в Україні немає медичних протоколів чи стандартів лікування ігроманії). Презентований звіт також стане основою для впровадження інших соціальних проєктів, спрямованих на захисту суспільсва від ігрової залежності.

Сергій Шум, кандидат медичних наук, лікар, юрист, генеральний директор Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків

За даними Національної служби здоровʼя України, навіть незважаючи на високу популярність азартних розваг, ігрова залежність не носить масовий характер — за І півріччя 2023 року її діагностували лише у 27 людей. Втім, гендиректор Державної установи "Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України" Сергій Шум підкреслив, що відсутність проблему — не привід для бездіяльності: "Навіть якщо було б виявлено одного хворого, МОЗ всеодно мав би розробити клінічну настанову, яку ми презентували сьогодні під час заходу".

Членкиня КРАІЛ Христина Дутка повідомила, що Комісія разом вже розпочала роботу над створенням комплексної державної програми попередження лудоманії на основі даних та висновків Звіту.

Ксенія Тюрікова, директорка з комунікацій FAVBET

Директорка з комунікацій FAVBET Ксенія Тюрікова наголосила, що FAVBET планує використати рекомендації зі Звіту для розробки програм штучного інтелекту, спрямованих на виявлення проблемних та патологічних гравців, а також долучитись до подальших соціальних проєктів Центру. Водночас, вона закликала всіх ліцензійних організаторів в Україні об’єднувати зусилля в цій важливій соціальній ініціативі.

"Це дослідження має велике значення для добробуту українських гравців, і ми раді, що навколо нього об’єдналися лідери азартної сфери та відповідальні державні органи. Це однозначно сигнал для всієї галузі та ще один крок до формування азартного ринку за кращими світовими стандартами", — сказала комунікаційниця FAVBET.

Зоряна Топорецька – докторка юридичних наук, доцентка, керівниця наукового напрямку RGC

Олена Хаустова, доктор медичних наук, професорка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ ім. О. Богомольця

Ольга Ісаєва, модераторка,керівниця Громадської спілки "Центр відповідальної гри"

Тетяна Синіцька, кандидатка психологічних наук, авторка понад 50 наукових робіт з проблем адиктивної поведінки

Христина Дутка, членкиня КРАІЛ