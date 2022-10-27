Їх використають як гарматне м'ясо: Росія посилює Херсон мобілізованими, - Буданов
Окупанти намагаються посилити свої позиції у Херсоні, перекидаючи туди нещодавно мобілізованих громадян РФ
Про це заявив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у коментарі CNN.
Росіяни намагаються вивезти та забрати з собою усіх причетних до окупаційної адміністрації з Херсона та прилеглих районів.
"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив очільник ГУР.
Буданова зазначив, що новоспечених солдатів РФ, які потрапили під так звану часткову мобілізацію, вирішили використати під час вуличних боїв у Херсоні.
"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - наголосив він.
Буданов також додав, що відведення РФ прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".
"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - сказав він.
- Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.
- Також російські військові заборонили жителям окупованого селища Першотравневе, Херсонщина, покидати населений пункт.
- Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів етері телеканалу "Еспресо", що підприємці в Херсоні відмовляються приймати оплату російськими рублями.
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