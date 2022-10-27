Про це заявив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у коментарі CNN.

Росіяни намагаються вивезти та забрати з собою усіх причетних до окупаційної адміністрації з Херсона та прилеглих районів.

"Москва усвідомлює всю складність їхньої ситуації та не хоче, щоб вони потрапили у повне оточення", - підкреслив очільник ГУР.

Буданова зазначив, що новоспечених солдатів РФ, які потрапили під так звану часткову мобілізацію, вирішили використати під час вуличних боїв у Херсоні.

"Росія посилює Херсон новобранцями, які нещодавно мобілізувалися. Ймовірно, їх використають як гарматне м'ясо", - наголосив він.

Буданов також додав, що відведення РФ прискориться, коли Україна "візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки".

"Тому всі наші бойові частини рухаються і в бік Херсона, і у бік Нової Каховки", - сказав він.

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків.

Також російські військові заборонили жителям окупованого селища Першотравневе, Херсонщина, покидати населений пункт.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів етері телеканалу "Еспресо", що підприємці в Херсоні відмовляються приймати оплату російськими рублями.