Викрали з рахунків громадян ЄС понад 18 млн грн: поліція викрила міжнародну хакерську схему
В Україні викрили співучасника хакерського угруповання, яке вкрало з рахунків громадян Євросоюзу понад 18 млн грн
Про це повідомляє пресцентр Офісу Генпрокурора.
Слідчі встановили, що українець разом зі знайомим на спеціалізованих хакерських форумах отримували реквізити банківських рахунків громадян ЄС, а потім сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих.
Крім того, зловмисники створили сайти для працевлаштування торгових агентів, які отримували так куплений товар і збували його у країнах Східної Європи. Гроші шахраям надходили на електронні гаманці. Орієнтовна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 млн грн.
Під час обшуків, проведених спільно з німецькою поліцією, правоохронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони й інші речі.
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