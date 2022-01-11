Викрали з рахунків громадян ЄС понад 18 млн грн: поліція викрила міжнародну хакерську схему

Про це повідомляє пресцентр Офісу Генпрокурора.



Слідчі встановили, що українець разом зі знайомим на спеціалізованих хакерських форумах отримували реквізити банківських рахунків громадян ЄС, а потім сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих.







Крім того, зловмисники створили сайти для працевлаштування торгових агентів, які отримували так куплений товар і збували його у країнах Східної Європи. Гроші шахраям надходили на електронні гаманці. Орієнтовна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 млн грн.







Під час обшуків, проведених спільно з німецькою поліцією, правоохронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони й інші речі.



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