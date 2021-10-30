Ілон Маск відкриє університет у Техасі

Заклад матиме технологічний профіль, передає Еспресо.TV.



"Я міркую над тим, аби відкрити новий університет - Інститут технології та науки Техасу", - повідомив Маск у себе в твітері.









Суттєвих подробиць він поки що не наводить.



"Ви повинні зробити навчання безкоштовним і гарантувати роботу випускникам із високими балами в Tesla або Space X", - зазначає у коментарях політик-демократ, кандидат на посаду сенатора від Арканзасу Ден Вайтфілд.



Довідка



Ілон Маск здобував вищу освіту у трьох американських університетах - в Королівському університеті у Кінгстоні, Університеті Пенсільванії та в Стенфорді, але ніде не затримувався на тривалий часю Зокрема, в останньому місці навчання протимався лише два дні.



Його освітній ступінь - бакалавр з фізики та економіки.





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