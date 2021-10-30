Ілон Маск відкриє університет у Техасі
Піонер новітніх технологій, дослідник та підприємець зі США Ілон Маск має намір створити власний університет у штаті Техас
Заклад матиме технологічний профіль, передає Еспресо.TV.
"Я міркую над тим, аби відкрити новий університет - Інститут технології та науки Техасу", - повідомив Маск у себе в твітері.
Суттєвих подробиць він поки що не наводить.
"Ви повинні зробити навчання безкоштовним і гарантувати роботу випускникам із високими балами в Tesla або Space X", - зазначає у коментарях політик-демократ, кандидат на посаду сенатора від Арканзасу Ден Вайтфілд.
Довідка
Ілон Маск здобував вищу освіту у трьох американських університетах - в Королівському університеті у Кінгстоні, Університеті Пенсільванії та в Стенфорді, але ніде не затримувався на тривалий часю Зокрема, в останньому місці навчання протимався лише два дні.
Його освітній ступінь - бакалавр з фізики та економіки.
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