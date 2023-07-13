Ілон Маск запустив компанію з дослідження штучного інтелекту xAI

Про це він написав у Twitter.

"Оголошуємо про створення xAI для розуміння реальності", - йдеться у заяві.

Також у Twitter уже з'явився верифікований акаунт компанії xAI. На цій сторінці було опубліковано перший допис.

"Які найголовніші питання залишаються без відповіді?", - ставить питання компанія.

У коментарях американський підприємець поставив різні питання:

Де починається свідомість?

Коли ми переходимо від однієї клітини до ~35 трильйонів клітин?

У чому сенс життя?

Де ж інопланетяни?

Поки що жодних подробиць про діяльність компанії немає, але вже 14 липня команда пообіцяла ними поділитися.