Ілон Маск запустив компанію з дослідження штучного інтелекту xAI
Американський підприємець Ілон Маск 12 липня оголосив про запуск власної компанії, яка займатиметься дослідженням штучного інтелекту: її назва xAI
Про це він написав у Twitter.
"Оголошуємо про створення xAI для розуміння реальності", - йдеться у заяві.
Також у Twitter уже з'явився верифікований акаунт компанії xAI. На цій сторінці було опубліковано перший допис.
"Які найголовніші питання залишаються без відповіді?", - ставить питання компанія.
У коментарях американський підприємець поставив різні питання:
- Де починається свідомість?
- Коли ми переходимо від однієї клітини до ~35 трильйонів клітин?
- У чому сенс життя?
- Де ж інопланетяни?
Поки що жодних подробиць про діяльність компанії немає, але вже 14 липня команда пообіцяла ними поділитися.
- Нагадаємо, застосунок ChatGPT запустили 30 листопада 2022 року. 2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Наразі ним можуть скористатись лише власники гаджетів на операційній системі iOS.
- 6 липня компанія Meta Марка Цукерберга запустила застосунок Threads, який назвали вбивцею Twitter. Ілон Маск відреагував на це судовим позовом, звинувачуючи конкурентів у крадіжці інтелектуальної власності.
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