Порошенко наголосив, що Путіна та його посіпак нічого не врятує від міжнародного суду.

"Я не очікував Бучі, я не вірив, що це можливо. Я не очікував Маріуполя, я точно не очікував те, що робилося по всій країні. Зараз, коли я був в Ізюмі, коли я був в Балаклії, мене це вже не здивувало. А тоді це для мене було шоком. Я думаю, що велика кількість західних лідерів не очікувала цього від російських варварів. І це не лише Путін та його кримінальне оточення. Це буряти, чеченці, росіяни, які ґвалтували та вбивали безневинних цивільних жертв", – констатує Порошенко.

"Наслідком цього є дуже важливе і знакове рішення лідерів країн Великої Сімки. Доленосна заява про те, що весь світ, всі великі держави розпочали роботу над створенням великого трибуналу над російськими нелюдами. Окремо наголошується, що Путін має відповісти за ці злочини. Імітація безумства в стилі Дмитра Медведєва його не врятує від відповідальності. Але мають відповісти й ті, хто є виконавцями цього злочину", – наголошує п’ятий президент.

Порошенко також зауважив, що Путіна не можна боятися, але не варто й зневажати військову міць держави-агресора.

"Не тільки Путіна не бійтеся, а й Росію не бійтеся. Але я хотів би окремо наголосити, що не треба зневажливо ставитися до військової міці Росії. Припиніть розмови про те, що російські війська – це необучені "чмобіки", яким дуже легко начистити пику. Це не так, це сильна, озброєна, жорстока армія. І тим героїчнішим є подвиг українських солдатів. Ми відрізняємося від них, ми відрізняємося нашою мотивацією, бо ми захищаємо свій народ, свою землю і весь світ. А вони не знають, що вони тут роблять, отруєні російською пропагандою", – наголошує Порошенко.

