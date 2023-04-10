Імовірно, удару по системах ППО РФ у Феодосії завдали українським ОТРК "Грім-2", - політолог Молчанов
Політолог Володимир Молчанов припустив, що у суботу, 8 квітня, Збройні сили України завдали удару по системам ППО РФ в Феодосії оперативно-тактичним ракетним комплексом “Грім-2”
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Скоріше за все, ракети, які розірвались нещодавно над Феодосією, були випущені з українського ОТРК "Грім-2". Такі висновки можна зробити на тлі того, що США до цього часу не передавали нам далекобійні засоби ураження. Зокрема, ракети Atacms. Американці дуже ретельно ставляться до своїх експортних операцій. Якби такі ракети були поставлені Україні, вони б про це повідомили. Тому, враховуючи той факт, що на озброєнні ЗСУ вже можуть бути наші ОТРК, росіянам безглуздо вже тікати й на територію окупованого Криму", - розповів Молчанов.
Політолог також повідомив, що ситуація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини залишається без змін
"Росіяни повинні усвідомити, що окупований Крим та північна акваторія Чорного моря в зоні ураження Сил оборони України. Єдиним запобіжником того, щоб всі російські окупаційні війська були знищені, залишається нестача ракет до далекобійних засобів ураження ЗСУ. Що стосується безпосередньо ситуація на окупованих територіях Херсонщини, то кардинальних змін поки не відбувається", - додав він.
- У суботу, 8 квітня, над Феодосією система протиповітряної оборони збила ракету. Окупаційна влада Криму заявила, що жертв та руйнувань немає
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